Де в Україні будуть сильні заморозки: прогноз погоди на 12 травня

Неділя, 12 травня, буде в Україні теплою та практично без опадів. Втім, вночі будуть заморозки у деяких областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні - мінлива хмарність. Опадів у неділю не буде. Вдень місцями невеликий дощ прогнозують на півночі країни. Вітер північний - 5-10 м/с.

На переважній більшості території вночі температура повітря буде 1-6° тепла. Трохи вища температура - у південній частині та на Закарпатті - 7-12° тепла. Вдень в Україні повітря прогріється до 15-20° тепла. У північних та більшості центральних областей стовпчики термометрів покажуть +9-14°

За повідомленням синоптиків, вночі на високогір'ї Карпат буде близько 0°, а вдень - 7-12° тепла.

Попередження про заморозки

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території низки областей упродовж 12-14 травня. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

"Вночі 12 травня у північних, Полтавській та Харківській областях, 13 та 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.

Мапа на 12 травня

Попередження про заморозки 12 травня.

Мапа на 13-14 травня

Синоптики попереджають про заморозки. Мапа на 13-14 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві.

У столиці та на території області у неділю буде мінлива хмарність. Вночі опадів синоптики не прогнозують. Але вдень на Київщині місцями невеликий дощ. У самій столиці - сухо.

Вночі в Київській області температура повітря становитиме 1-6° тепла, а на поверхні ґрунту будуть заморозки - 0-3°. Вдень повітря прогріється до +14-19°. В Києві вночі стовпчики термометрі покажуть 4-6° тепла, вдень – +11-13°.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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