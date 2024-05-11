Наступ не на Харків: експерт заявив про загрозу для двох інших міст

У Росії поки шо немає достатньо військ для наступу на Харків, однак є загроза просування ворога до двох інших міст області.

Таку думку військовий оглядач Денис Попович висловив в інтерв'ю Radio NV.

Експерт дав свою оцінку тому, чи зможуть російські війська захопити Харків та як можуть розгортатися події найближчим часом. Зокрема, Попович зазначив, що варто ще очікувати схожий дій з боку ворога на напрямку Сумщини.

"Загальна оцінка вона є вірною – це відволікання військ української армії від інших напрямків для того, щоб розтягнути резерви. А цих резервів у нас і так через певні причини доволі небагато. Тут треба буде дивитися, що буде далі", – пояснив оглядач плани загарбників.

На його думку, далі можливі три варіанти розвитку подій.

"Перший – [ЗСУ ворога – ред.] відіб'ють – те, що зараз відбувається. Другий – ворог буде проводити рейдові дії – там захоче прорватися, там захоче прорватися. Він займе якусь територію, така версія звучала, [щоб створити] буферну зону для того, щоб постійно відтягувати наші резерви", – розповів Попович.

Ще одним варіантом він назвав спроби просування російських військ на Вовчанськ. Адже зараз ворог перекидає резерви в напрямку Сумської та Харківської областей.

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"Це місто вчора так само було під артилерійським ударом. І це не дуже добре, оскільки Вовчанськ – це про Куп’янськ. Якщо [ворогу] вдасться просуватися в бік Вовчанська, особливо якщо вдасться його захопити, і далі [йти] вперед, то постає загроза для Куп’янська, який зараз так само знаходиться під тиском, але з іншого боку", – пояснив експерт.

Однак, зауважив він, "це не про Харків все". Тобто військ для того, щоб наступати на Харків, РФ зараз не має.

"Боялися, що [цей наступ] означає штурм Харкова, багато питань було. Це не про Харків. Цілком можливо, що це може бути про Вовчанськ і далі про Куп’янськ", – попередив про загрозу оглядач.

Нагадаємо, як повідомили 11 травня в ЗСУ, наразі широкомасштабного наступу Росії на півночі Харківщини немає. Українські війська контролюють ситуацію. Спроба ворожого наступу у прикордонні спрямована на відтягування сил і резервів ЗСУ на новий напрямок лінії фронту.

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