Наступ Росії на Харківщині: у ЗСУ зробили важливу заяву

Наразі широкомасштабного наступу армії Російської Федерації на півночі Харківської області немає. Сили оборони України контролюють ситуацію.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, спроба наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на відтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту. Таким чином ворог намагається зробити все можливе, аби ЗСУ не змогли посилити власні ресурси.

"Є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші більш "спекотні" напрямки фронту на сході України. Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає", - заявив Волошин.

Представник ОСУВ "Хартиця" розповів, що напередодні підрозділи української Нацгвардії знищили в Харківській області групу російських окупантів: чотири БМП разом з особовим складом та вантажівку "Урал").Росіян ліквідували на підході під час спроби штурму після перетину кордону України.

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Наступ на Харків та область

Вчора в українському Міністерстві оборони повідомили, що зранку 10 травня армія РФ намагалася прорвати оборону на Харківщині.ЗСУ задіяли резерви.

Тим часом у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію станом на ранок 11 травня. Зазначається, що Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському і Куп’янському напрямках.

В ISW наголосили, що, ймовірно, ворог проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова. За їхніми даними, на цій ділянці фронту росіяни окупували Пильну та просунулися на південь від населеного пункту.

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