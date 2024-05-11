"Євробачення-2024": порядок виступу учасників у фіналі

Вже сьогодні, 11 травня, відгримить грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

За музичну першість позмагаються 26 країн-учасниць. З них 20 фіналістів було обрано після двох півфіналів шоу. А решта представників "великої п'ятірки" та ще одна країна-переможець минулорічного "Євробачення" Швеція потрапили до грандфіналу автоматично.

Організатори "Євробачення-2024" вже офіційно оприлюднили список з порядком виступів усіх країн-конкурсанток у фіналі шоу. Так, представниці України, дует alyona alyona та Jerry Heil продемонструють свій виступ на сцені Malmo Arena під номером 2.

Порядок виступу учасників у фіналі "Євробачення-2024":

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення 2024"

Нагадаємо, номер, під яким країна-учасниця виходить на сцену фіналу "Євробачення-2024", визначався шляхом жеребкування після кожного з півфіналів. Втім, якщо раніше це були просто цифри, то після цьогорічних нововведень частина карток мала ще й напис "вибір продюсера". Це означало вихід на сцену у тому порядку, якому вирішать організатори. Так, Україна витягнула одну з таких карток. Втім, режисерка номеру наших представниць Таню Муіньо таким "вибором продюсерів" була незадоволена і стало відомо чому.

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