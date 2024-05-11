"Евровидение-2024": порядок выступления участников в финале

Уже сегодня, 11 мая, отгремит грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

За музыкальное первенство сразятся 26 стран-участниц. Из них 20 финалистов были выбраны после двух полуфиналов шоу. А остальные представители "большой пятерки" и еще одна страна-победитель прошлогоднего "Евровидения" Швеция попали в грандфинал автоматически.

Организаторы "Евровидения-2024" уже официально обнародовали список с порядком выступлений всех стран-конкурсанток в финале шоу. Так, представительницы Украины, дуэт alyona alyona и Jerry Heil продемонстрируют свое выступление на сцене Malmo Arena под номером 2.

Порядок выступления участников в финале "Евровидения-2024":

Порядок выступлений участников в финале "Евровидения 2024"

Напомним, номер, под которым страна-участник выходит на сцену финала "Евровидение-2024", определялся путем жеребьевки после каждого из полуфиналов. Впрочем, если раньше это были просто цифры, то после новшеств в этом году часть карточек имела еще и надпись "выбор продюсера". Это означало выход на сцену в том порядке, в каком решат организаторы. Так, Украина вытащила одну из таких карточек. Впрочем, режиссер номера наших представительниц Таню Муиньо таким "выбором продюсеров" была недовольна и стало известно почему.

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