Стрижка каре: как быть современной и выглядеть как француженка

Стрижка "каре" — одна из самых популярных и универсальных видов женских стрижек. В классическом варианте это стрижка средней длины, при которой длина волос доходит до уровня челюсти или плеч.

Вариантов каре очень много:

классическое каре, когда волосы обрезаются на одном уровне по всему периметру головы. Эта стрижка может быть с прямым или наклонным разрезом, а также со стрейтингом или без него.

каре на ножке - в этой версии стрижки волосы на затылке короче, чем волосы впереди, создавая эффект "ножки".

французское каре – более небрежный, естественный вид с легкими волнами или кудрями.

каре с челкой сочетает в себе классическое каре с прямой или наклонной челкой, которая может доходить до бровей или быть длиннее.

в случае длинных волос каре обрезается на уровне от челюсти до плеч, сохраняя общую форму.

асимметричное каре, когда волосы с одной стороны лица длиннее, чем с другой, короче, что создает интересный и модный вид.

Прическа идеально подходит для девушек и женщин с круглой формой лица. С помощью каре ровными прядями можно скрыть щеки, зрительно при этой стрижке лицо становится овальным.

Предлагаем такие варианты каре, которые подойдут всем и сделают девушку или женщину не только красавицей, но и моложе на вид.

Каре-бабочка

Короткий вариант стрижки-бабочки, для которого характерны много слоев и длинная челка-шторка.

Смотрится женственно и очень естественно благодаря тому небольшому перепаду длины слоев. Стрижка подходит и прямым волосам, придает им подвижности и объему, и вьющимся.

Эта стрижка, которая практически всегда выглядит прекрасно, даже если вы только с кровати, не теряет своего шарма при любых обстоятельствах.

Каре бабочка

Длинное каре

Длинный вариант каре, когда волосы доходят до основания шеи. Француженки предпочитают макси-каре с градуировкой для дополнительного объема и челкой. Но если у вас и так достаточно густые волосы, вы можете сделать прямой срез.

На такой длине можно по разному экспериментировать с укладкой.

Длинное каре

Многие женщины размышляют, что лучше выбрать каре или боб? Выбор между бобом и каре зависит от ваших личных предпочтений, типа волос, лица и эмоционального самочувствия. Если вы предпочитаете более классический и универсальный стиль, то каре – отличный выбор. Если хотите экспериментировать и изменяться, то вам подойдут варианты боб-каре.

Маленький боб каре

"Маленький боб" или La Petit Bob – один из самых популярных вариантов среди молодых девушек и женщин в возрасте. Длина волос обычно достигает максимум до нижней трети лица или середины шеи.

Несмотря на длину, маленький боб можно стилизовать по-разному в зависимости от структуры волос и густоты. Можно сделать прямой, или немного каскадный срез.

Маленький боб/ elle.de

Форма "маленького боба" позволяет носить прическу без особой укладки, можно только высушить волосы естественным образом, что особенно ценят француженки.

А если хочется сделать что-то особенное к выбору, существует множество вариантов укладки с помощью утюга, брашинга, бигудов, плойки. С такой прической кудри, локоны или гладкие прямые пряди будут смотреться очень стильно.

Боб каре с челкой

Короткий вариант боб каре с челкой очень любят француженки. Они предпочитают довольно густую челку к бровям. Если лицо квадратной или круглой формы, можно заменить его на жидкую, боковую челку или, чтобы не отягощать челюсть — челку-шторку.

Длина волос в этом варианте едва доходит до кончиков ушей, для пышности на затылке, хорошего объема парикмахеры эту зону часто стригут машинкой.

Маленький боб с челкой/ фото byrdie.com

Такая прическа придает очарование и трогательность образа и, наверное, чаще всего ассоциируется с француженками.

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