Лайфхак, который поможет определить, подойдет ли вам короткая стрижка

Сделать короткую стрижку, или не подстригаться — вопрос, который часто мучает многих девушек и женщин. Перейти с длинных волос на короткую прическу – ответственный шаг, который многих пугает, ведь неизвестно, какой вы будете выглядеть с короткими волосами.

Как определить, подходит ли вам короткая стрижка

Чтобы выяснить, подойдет ли вам короткая стрижка или нет, стоит ли стричься, можно воспользоваться лайфгаком "2,25", который изобрёл знаменитый парикмахер Джон Фрида. По его мнению, это правило помогает понять, какой размер вашего лица. Джон изучал много лиц и увидел, что угол наклона челюстной кости определяет, "будет ли кто-то выглядеть лучше с короткими или длинными волосами».

Воспользоваться этим лайфхаком очень просто, для этого достаточно линейки и карандаша или другого длинного предмета.

Как воспользоваться правилом 2,25

Держа карандаш горизонтально под подбородком, нужно приложить линейку вертикально под ухом так, чтобы получилась L-образная форма из двух предметов. Место, где карандаш и линейка сойдутся, и будет отправной точкой для измерения.

Если полученное число на линейке 2,25 дюйма, а это примерно 5,72 сантиметра или меньше, скорей всего, короткая прическа вам подойдет, если больше, то нет, оставайтесь с длинными волосами.

как определить подойдет ли короткая стрижка

В то же время, как утверждают стилисты, этот лайфхак учитывает лишь одну особенность — длину от подбородка до уха. Но нужно учитывать и другие факторы – тип волос, текстуру, густоту, черты лица, структуру тела и личный стиль. Поэтому это правило, как и другие правила, имеет свои исключения и перед тем, как принять решение, стричься или нет, следует посоветоваться с парикмахером.

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