Лайфгак, який допоможе визначити, чи підійде вам коротка стрижка

Зробити коротку стрижку, чи не підстригтися — питання, яке мучить часто багатьох дівчат та жінок. Перейти з довгого волосся на коротку зачіску – відповідальний крок, який багатьох лякає, адже не відомо який ви будете мати вигляд з коротким волоссям.

Як визначити, чи пасуватиме вам коротка стрижка

Щоб з'ясувати, чи підійде вам коротка стрижка, чи ні, чи варто стригтися, можна скористатися лайфгаком "2,25", яке винайшов знаменитий перукар Джон Фріда. На його думку, це правило допомагає зрозуміти, який розмір обличчя ви маєте. Джон вивчав багато облич і побачив, що кут нахилу щелепної кістки визначає, "чи буде хтось виглядати найкраще з коротким або довгим волоссям».

Скористатися цим лайфгаком дуже просто, для цього достатньо лінійки та олівця чи іншого довгого предмета.

Як скористатися правилом 2,25

Тримаючи олівець горизонтально під підборіддям, потрібно прикласти лінійку вертикально під вухом так, щоб вийшла L-подібна форма з двох предметів. Місце, в якому олівець та лінійка зійдуться, і буде відправною точкою для вимірювання.

Якщо отримане число на лінійці 2,25 дюйма, а це приблизно 5,72 сантиметра або менше, скоріш за все, коротка зачіска вам підійде, якщо більше, то ні, залишайтеся з довгим волоссям.

як визначити чи підійде коротка стрижка

Водночас як стверджують стилісти, цей лайфгак враховує лише одну особливість — довжину від підборіддя до вуха. Але потрібно враховувати й інші фактори — тип волосся, текстуру, густоту, риси обличчя, структуру тіла та особистий стиль. Тому це правило, як і інші правила має свої винятки й перед тим, як прийняти рішення, стригтися, чи ні, варто порадитися з перукарем.

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