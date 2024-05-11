Чинний тариф на світло не покриває вартість його виробництва - експерт

Необхідно переглянути тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго.

Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев відповідаючи на питання, чи допоможе перегляд тарифу у відновленні енергосистеми.

«Енергоатом та Укргідроенерго зараз працюють нижче собівартості. Вони відпускають електричну енергію побутовим споживачам за собівартістю за ціною, яка в півтора-два рази нижче, ніж витрачається коштів на генерацію цієї енергії. Тому всі експерти профільні, всі без винятку профільні експерти кажуть, що потрібно підвищувати ціни і тарифи, в тому числі для побутових споживачів», - сказав він.

Рябцев додав, що перегляд тарифу також допоможе у відновленні енергосистеми, яка постраждала внаслідок російських атак.

Він пояснив, що на ремонти потрібні обігові кошти. Також гроші треба для закупівлі необхідного обладнання та оплати праці енергетиків, які працюють наднормово.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.