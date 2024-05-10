Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 мая

Нынешние выходные, 11 и 12 мая, не лучшее время для отдыха, причины для этого могу быть разными, но итог – один: провести время в покое и ничегонеделании не удастся, так что не стоит и пытаться.

В субботу, 11 мая, все мы будем ощущать недовольство собой, нами овладеет плохое настроение и апатия, которые можно будет "вылечить" только работой – если и не профессиональной, что в субботу вполне объяснимо, то хотя бы хозяйственной, что хоть и не идеально, но подходит для выходного дня. Главное, не оставаться наедине со своими мыслями – они в этот день могут довести до депрессии.

Воскресенье, 12 мая, жаль тратить на бездействие – это время кардинальных перемен, которые прежде всего касаются профессиональных вопросов, которым и нужно посвятить день. Если сил для начала нового проекта окажется недостаточно, нужно хотя бы все тщательно обдумать, тогда уже завтра – в понедельник – можно приступать к реализации своих планов.

Лев

Львы могут рассчитывать на успех во всех жизненных сферах – начиная с хозяйственных и бытовых дел и закачивания решением профессиональных вопросов. Главное – верить в себя и свои силы: как правило, с самооценкой у представителей этого знака проблем нет, но сегодня они могут усомниться в том, что справятся с поставленной перед ними задачей – необходимо найти способ поддержать себя.

Дева

Девы с удивлением обнаружат, что проблемы, которые в последнее время негативно отражались на их жизни и душевном покое, исчезают одна за другой, как будто бы сами по себе – без каких-либо усилий с их стороны. Всем "виной" – расположение звезд, которые на редкость доброжелательно отнесутся к представителям именно этого знака, так что удивляться таким подаркам судьбы не следует.

Стрелец

Стрельцы – особенно те из них, кто недоволен сложившейся в их жизни ситуацией – получат редкий шанс "обнулить" ее, начав все с чистого листа. Звезды, которые будут благоволить к представителям знака, просят их только об одном: не наделать прежних ошибок – важно помнить о том, что и в этот раз в их проблемах была виновата не "злодейка-судьба", а они сами – по причине присущей им поспешности и неосмотрительности.

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