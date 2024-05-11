Гороскоп на 12 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить

День, когда категорически нельзя никуда спешить: любой поступок – и особенно решение – совершенные второпях, окажутся ошибочными.

Прежде чем что-либо сказать или сделать, нужно хорошо подумать о том, к каким последствиям это может привести, и только потом делать решительный шаг, в противном случае очень быстро придется пожалеть о собственной опрометчивости.

Овен

Секрет успеха в любом деле – отсутствие каких-либо сомнений в правильности своих действий: стоит возникнуть хотя бы одному подозрению в том, что что-то пойдет не так, как надо, и все застопорится.

Телец

Категорически нельзя ссориться с окружающими – особенно с близкими людьми: конфликт, возникший в этот день, имеет все шансы на то, чтобы оказаться затяжным, а в некоторых случаях и безнадежным.

Близнецы

Сон, приснившийся накануне, с большой долей вероятности окажется вещим – он покажет, как в ближайшее время будут развиваться события в личной жизни, и возможны ли в ней приятные сюрпризы.

Рак

Следует проявить максимальную осторожность в финансовых вопросах: особенно не рекомендуется делать крупные покупки – например, приобретать бытовую технику: она очень быстро выйдет из строя.

Лев

Недобрые пожелания, которые вы решите высказать в адрес кого-то из окружающих достигнут цели, но закон бумеранга еще никто не отменял, поэтому лучше воздержаться и не отвечать оскорблением на оскорбление.

Дева

За помощью – если, конечно, возникнет такая необходимость – лучше всего обратиться к близким людям: они сделают все, что нужно, и даже больше, а и впоследствии ни в чем вас не упрекнут.

Весы

Хороший день для посещения парикмахерской – вместе с отрезанными при стрижке волосами уйдет накопленный за последнее время негатив: на душе станет легче, а настроение улучшится.

Скорпион

Человек из прошлого, неожиданно появившийся в вашей жизни, напомнит приятные моменты из прошлого и, одновременно, даст возможность с удовольствием провести день сегодняшний и принесет надежды на будущее.

Стрелец

День с полным правом можно назвать «родительским» – его рекомендуется провести в кругу своей семьи – с любимым человеком, детьми и – особенно! – пожилыми родственниками, которые нуждаются в вашем внимании.

Козерог

Мелкие неприятности, возможные в это время, не стоит принимать близко к сердцу – они никоим образом не повлияют ни на хозяйственные или бытовые хлопоты, ни на гармонию в личной жизни.

Водолей

Любые сомнения не будут иметь под собой хоть сколько-нибудь весомых оснований, поэтому при первом же их появлении следует немедленно и решительно гнать их прочь – зачем вам заниженная самооценка.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы наладить отношения с родными или близкими людьми, испорченные вследствие досадной ссоры некоторое время назад – пришла пора разруливать возникшую ситуацию.

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