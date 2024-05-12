Войска РФ активизировались на многих направлениях — Генштаб

Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении. Продолжаются активные бои на Купянском, Северском и Краматорском направлениях.

За сутки на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском операционном районе и в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 10 атак.

На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал. Однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отбиты 32 атаки. Враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Солодкое, Красногоровка, Водяное, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Потери врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

По уточненной информации, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, в ОСУО "Хортица" 7 мая сообщили, что российские войска прорвались в Красногоровку. Однако подразделения украинских войск заблокировали прорвавшиеся в город вражеские штурмовые группы.

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