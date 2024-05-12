Війська РФ активізувалися на багатьох напрямках - Генштаб

Найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Тривають активні бої на Куп’янському, Сіверському і Краматорському напрямках.

Протягом доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не здійснював. Однак завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби за підтримки авіації здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Втрати ворога

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" 7 травня повідомили, що російські війська прорвалися до Красногорівки. Однак підрозділи українських військ заблокували ворожі штурмові групи, які прорвалися до міста.

Читайте також: