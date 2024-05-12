Наступ на Харківщину: аналітики повідомили, де прорвалися росіяни

Російські війська здійснюють відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та продовжують досягати значних тактичних успіхів у менш захищених районах. Однак російські сили наразі не здійснюють широкомасштабну операцію з оточення або захоплення міста Харків.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інститутут вивчення війни.

Повідомлялося, що російські війська вранці 11 травня відновили наступ на північ від Липців (на північ від Харкова) і зосередилися на Глибокому (безпосередньо на північ від Липців), а російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до околиць населеного пункту та пізніше захопили.

Дані NASA щодо пожежної інформації для управління ресурсами (FIRMS), отримані 10 травня, вказують на те, що поблизу Глибокого, ймовірно, точилися важкі бої, а ISW оцінює, що російські війська просунулися до околиць населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, що російські війська захопили Мороховець та Олійникове (обидва на північний схід від Липсів), а російські мілблогери стверджують, що російські війська захопили ці населені пункти. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили відбили російські напади на захід від Вовчанська (на північний схід від Харкова) поблизу Огірцевого та Хатища, двох населених пунктів, які, як стверджували Міністерство оборони Росії (МО) та російські джерела, були захоплені російськими військами станом на 11 травня.

ISW оцінює, що російські війська просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Хатища. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська також захопили Стрілечу, Пильну та Борсівку (на північ і північний захід від Липсів), твердження, які ISW оцінює як точні, а також Плетенівку (на північ від Вовчанська). ISW не знайшло доказів, які б підтверджували оцінку того, що ці російські заяви відповідають російським досягненням на даний момент.

Речник Української групи військ на Хортиці підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються просунутися до районів, які вже є "сірими зонами", що свідчить про те, що українські війська не зберегли стійких позицій у багатьох малих прикордонних населених пунктах, які захопили російські сили.

"Малоймовірно, що українські сили створили б серйозні опорні пункти та укріплення вздовж спірної "сірої зони" або міцні позиції в невеликих прикордонних населених пунктах, які російські сили вже давно піддають регулярному обстрілу з непрямої наводки. Російські війська, ймовірно, зіткнуться з більш інтенсивним опором, коли намагатимуться просунутися поблизу населених пунктів на південь від кордону та до більших прикордонних населених пунктів, таких як Липці та Вовчанськ. Близькість міста Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних здобутків Росії, однак, оскільки російським військам не потрібно просуватися набагато далі, щоб почати загрожувати місту Харкову регулярними обстрілами", - йдеться у звіті.

Раніше стало відомо, що росіяни фактично зайняли села Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням в тому районі для росіян, щоб зайняти Липці.

Також окупанти зайняли населений пункт Плетенівка та рухаються в бік Вовчанська.

Росіяни підійшли до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися, також тривають бої.

10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

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