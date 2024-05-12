Наступ РФ на Харківщині: в ISW оцінили, на що розраховує Путін

В ISW припускають, що окупанти хочуть досягти оперативних цілей у північній і північно-східній Харківській області.

Російський диктатор Володимир Путін під час наступу на Харківщині розраховує на те, що Україна не буде звільнити захоплені окукпантами території.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"У щорічній оцінці загроз на 2024 рік, підготовленій Управлінням директора національної розвідки США, повідомляється, що Путін "ймовірно, вважає", що російські сили притупили зусилля України з відвоювання значних територій і що підтримка України з боку США і Заходу є "обмеженою", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики припускають, що російські війська мають намір досягти своїх оперативних цілей у північній і північно-східній Харківській області задовго до літа 2024 року.

Російське військове командування вважає, що їхні війська зможуть "утримувати будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області та в інших областях протягом тривалого часу, оскільки вони вважають, що українські війська не зможуть розпочати успішні контрнаступальні дії в будь-який момент у майбутньому".

"За останні місяці російські війська досягли низки тактично значущих успіхів у Донецькій області, зокрема під Авдіївкою, без українських контратак, які навіть на мить відтіснили російські сили, і ці нещодавні беззаперечні здобутки можуть сприяти реалізації розрахунків Путіна і російського військового командування", - зазначають в ISW.

А тому, вважають аналітики ISW, Путін може думати, що його війська можуть продовжувати здійснювати "беззаперечні просування по всій лінії фронту протягом наступних місяців, або навіть років, і, зрештою, змусити Україну підкоритися повному російському підпорядкуванню".

"Обмеженість української матеріальної бази через затримку західної безпекової допомоги не дозволила військам розпочати значні контратаки проти російських наступальних операцій, але надходження масштабної безпекової допомоги від США на фронт, ймовірно, дозволить українським військам відновити контратаки, які загрожують здатності російських сил утримувати тактичні здобутки", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, за оновленою мапою DeepState, російські війська під час наступу захопили низку населених пунктів і рухаються на Вовчанськ.

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