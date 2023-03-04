Коли в Україні День матері 2023 року: історія та суть свята

В травні українці традиційно святкують День матері. Це найважливіше сімейне свято, яке має свою цікаву історію. Коли День матері 2023 року в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мама — найрідніша людина у житті кожного з нас. Вона перебуває поряд під час всіх найважливіших подій в житті, навчає нас першим словам, крокам та іншим навичкам.

Коли День матері 2023 року в Україні і світі

Не дарма у світі створили особливе свято для вшанування мами — День матері. В Україні його традиційно святкують в другу неділю травня. 2023 року ця важлива дата припадає на 14 травня. Запроваджене воно було указом президента України від 10 травня 1999 року.

В деяких інших країнах світу День матері щороку святкують 13 травня.

В цей день прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям, але й приходити до них у гості, вітати за допомогою листівок та теплих слів.

Історія дня матері: як і коли з'явилося це свято

День матері в Україні і світі: історія / Фото: pixabay.com

Запропонувала заснувати таке свято американка Анна Джервіс ще 1908 року. Однак в той час подія не несла такого позитивного характеру, як сьогодні. На жаль, мати Анни померла передчасно, тому жінка хотіла, щоб діти мали окремий день, коли могли вшановувати своїх матерів.

Вона надсилала листи з ініціативою кілька років поспіль. І, врешті-решт, 1910 року отримала позитивний результат. Того року у штаті Вірджинія (США) почали офіційно святкувати День матері. Далі, крок за кроком, все більше штатів впроваджували це свято. Згодом американська традиція перейшла у інші країни світу. Наприклад, відразу післі Першої світової війни День матері почали святкувати у Швеції, Норвегії та кількох інших країнах Європи.

Як святкують День матері в Україні

В Україні День матері почали святкувати 1999 року. Мама в нашій країні з давніх-давен вважалася справжньою берегинею домашнього вогнища і саме тою людиною, до якої діти завжди приходять за добрим словом, порадою та допомогою. І, хоча офіційно День матері з'явився в Україні порівняно недавно, шанують її українці набагато довше. До прикладу, в Канаді українська діаспора почала вітати своїх матерів ще на початку XX століття (1928 року), а в західних регіонах Україні така ініціатива з'явилася через рік після цього.

В другу неділю травня у Львові традиційно влаштовували концерти, що були присвячені матерям. За радянської влади свято заборонили і так тривало дуже довго — аж до 1999 року. Цікавий факт: за часів Київської Русі і козаччини існувало свято — день Пречистої Діви Марії. Цього дня було прийнято вітати жінок, особливо матерів.

Сьогодні в День матері діти показують найріднішим людям свою повагу і любов. На її честь пишуть вірші, складають пісні, дарують подарунки і несуть букети свіжих квітів.

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