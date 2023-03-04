Когда в Украине День матери 2023: история и суть праздника

В мае украинцы традиционно отмечают День матери. Это самый важный семейный праздник, который имеет свою интересную историю. Когда День матери 2023 года в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Мама – самый родной человек в жизни каждого из нас. Она находится рядом во время всех важнейших событий в жизни, учит нас первым словам, шагам и другим навыкам.

Когда День матери 2023 года в Украине и мире

Не зря в мире создали особый праздник в честь мамы — День матери. В Украине его традиционно празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году эта важная дата приходится на 14 мая. Введенный он был указом президента Украины от 10 мая 1999 года.

В некоторых других странах мира День матери ежегодно отмечается 13 мая.

В этот день принято не только дарить подарки своим матерям, но и приходить к ним в гости, поздравлять с помощью открыток и теплых слов.

История дня матери: как и когда появился этот праздник

День матери в Украине и мире: история / Фото: pixabay.com

Предложила основать такой праздник американка Анна Джервис еще в 1908 году. Однако в то время событие не несло такого положительного характера, как сегодня. К сожалению, мать Анны умерла преждевременно, поэтому женщина хотела, чтобы дети имели отдельный день, когда могли чествовать своих матерей.

Она посылала письма с инициативой несколько лет подряд. И, наконец, в 1910 году получила положительный результат. В штате Вирджиния (США) начали официально праздновать День матери. Дальше, шаг за шагом, все больше штатов внедряли этот праздник. Впоследствии американская традиция перешла в другие страны мира. Например, сразу после Первой мировой войны День матери начали праздновать в Швеции, Норвегии и нескольких других странах Европы.

Как празднуют День матери в Украине

День матери начали праздновать в 1999 году. Мама в нашей стране издавна считалась настоящей хранительницей домашнего очага и именно тем человеком, к которому дети всегда приходят за добрым словом, советом и помощью. И хотя официально День матери появился в Украине сравнительно недавно, уважают ее украинцы гораздо дольше. К примеру, в Канаде украинская диаспора начала приветствовать своих матерей еще в начале XX века (1928), а в западных регионах Украины такая инициатива появилась через год после этого.

Во второе воскресенье мая во Львове традиционно устраивали концерты, посвященные матерям. При советской власти праздник запретили и так длился очень долго — вплоть до 1999 года. Интересный факт: во времена Киевской Руси и казачества существовал праздник — день Пречистой Девы Марии. В этот день было принято поздравлять женщин, особенно матерей.

Сегодня в День матери дети показывают родным людям свое уважение и любовь. В ее честь пишут стихи, сочиняют песни, дарят подарки и несут букеты свежих цветов.

Читайте также: