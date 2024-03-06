Сімейні свята 2024 року: дати, коли будемо вітати донечок, синів, мам, татусів, дідусів та бабусь

Сім'я — найбільша цінність для людини. Тому зовсім не дивно, що в календарі є свята, які пов'язані з нашими найріднішими. Запишіть, щоб не забути, коли вітати маму, тата, бабусю чи сестру.

День братів і сестер — 10 квітня

В Україні немає окремого свята, а тому можна використовувати Міжнародний день братів і сестер. Не забудьте подарувати своїм рідним та близьким теплі слова, обійми та невеликі сюрпризи. Якщо ви зараз далеко один від одного, надішліть листівку, адже це дуже приємно — отримувати вітання від тих, кого немає поруч фізично, але хто залишається завжди у думках.

День доньки — 25 квітня

Хоча Міжнародний день доньки все ще залишається мало популярним святом серед українців, це зовсім не означає, що ви не можете подарувати теплі привітання і побажати своїй прекрасній донечці щастя у житті. Ця дата була створена для того, щоб родина могла зібратися разом, а мама і тато — подарувати донці, яка вже, можливо, виросла і створила свою сім'ю, міцні обійми.

День матері — 12 травня

День матері — 12 травня / Фото: Unsplash

Одне з найулюбленіших свят українців. Традиційно День матері припадає на другу неділю травня, а 2024 року це 12 число. Історія свята дуже зворушлива. Його створила американка Анна Джервіс з Філадельфії 1908 року, запропонувавши вшановувати всіх матерів в пам'ять про її власну маму, яка пішла з життя через хворобу. Від того часу у всьому світі вітають матерів, дарують їм свої поспішки та любов.

День сім'ї — 15 травня

Міжнародний день сім'ї, який офіційно встановили для святкування і в Україні (2023 року). Свято було створене з важливою метою, а саме — привернути увагу до тих проблем, які виникають у сучасних сім'ях. Це — привід привітати один одного, подарувати теплі слова та побути разом.

День батьків і Міжнародний день захисту дітей — 1 червня

Відразу два сімейних свята дарує нам перший день першого літнього місяця. Найпопулярнішим є саме Міжнародний день захисту дітей, який до повномасштабного вторгнення щороку проходив на офіційному рівні з різноманітними заходами. А ще — це прекрасна можливість подарувати дітям подарунки, привітати теплими словами. Також не забудьте і про своїх батьків, які також чекають на приємні вітання від своїх дітей. Особливо, якщо ті вже виросли і покинули батьківський дім.

День батька — 16 червня

День батька — 16 червня / Фото: Unsplash

Батько назавжди залишається для своєї доньки справжнім супергероєм, а для сина — прикладом для наслідування. Саме тому це свято дуже важливе в сучасному суспільстві, коли саме батьки найчастіше встають на захист своєї Батьківщини і не мають змоги брати повноцінну участь у вихованні дитини. Припадає свято на третю неділю червня. З'явилося воно в США, але швидко поширилося й іншими країнами. Не забудьте привітати свого тата і розповісти йому, наскільки він для вас важливий.

День онуків — 7 вересня

Започаткували це свято в Нідерландах. Хоча воно не дуже популярне в Україні, але це — чудова можливість привітати своїх онуків, подарувати їм обійми, які можуть лише бабуся з дідусем.

День бабусь і дідусів — 28 жовтня

День батька — 16 червня / Фото: Unsplash

Окремих свят для бабусі і дідуся в нас немає, тому ми святкуємо загальний День бабусь і дідусів. Це можливість зібрати за столом усю родину, приділити кожному увагу та подарувати приємні подарунки, які будуть нагадувати літнім людям про їхніх улюблених онуків та дітей. Свято створили в Нідерландах 2009 року, де традиційно бабусям і дідусям дарують квіти. А ви можете подарувати приємні привітання.

День синів — 22 листопада

Свято популярне в усьому світі, хоча для України воно вважається ще зовсім молодим. Існує версія, що ідея його створення виникла 2014 року у Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків, який теж припадає на листопад. Як би там не було, а це — чудова нагода нагадати синам про вашу любов, подарувати теплі вітання і подарунки.

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