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Зеленський назвав втрати РФ під час наступу на Харківщині

Зеленський назвав втрати РФ під час наступу на Харківщині

Втрати армії РФ на фронті. / Фото: Associated Press

Президент вважає, що кремлівському "фюреру" начхати на втрати його армії.

Прорив армії Російської Федерації у Харківській області, що стався понад два тижні тому, закінчився великими втратами ворога. Співвідношення втрат: один українець до восьми окупантів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю журналістам з Казахстану та сусідніх країн, повідомляє "Власть".

"Скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві втрати людей чи ні? До цього тижня було близько 2-3 тисячі жертв. Я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА... Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє від цього кровопролиття", - наголосив український лідер.

Зеленський переконаний, що диктатору РФ "абсолютно начхати на розуміння людського життя, йому начхати і на своїх людей - як на цивільних, так і на військових".

Нагадаємо, український Генштаб повідомив, що станом на 25 травня 2024-го знищено пів мільйона окупантів РФ. Крім того, росіяни втратили 7650 танків і 14 786 броньованих машин.

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