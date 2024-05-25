"Мирна ініціатива" Путіна: у BILD з'ясували, що за цим стоїть

Путін шукає спосіб "перепочити, щоб потім атакувати з новою силою", вважають західні експерти.
За так званою "мирною ініціативою" Володимира Путіна стоїть ціль зірвати мирні переговори у Швейцарії на Саміті миру.
Про це пише російська служба німецького видання BILD.
"Це схоже на навмисну інформаційну кампанію. Володимир Путін хоче зірвати мирні переговори у Швейцарії і надати тези для своїх прихильників у Європі напередодні виборів до Європарламенту. Можливо, Путін зараз перебуває на межі своїх військових можливостей і шукає способи перепочити, щоб потім атакувати з новою силою", - сказав для BILD військовий експерт Ніко Ланге.
А політолог Томас Йегер із Кельнського університету вважає, що у такий спосіб Путін намагається вплинути на настрої серед американських політиків, які зараз активно обговорюють, чи може Україна завдавати ударів по території РФ західною зброєю.
Тим часом військовий експерт Роберт Лі з Дослідницького інституту зовнішньої політики у Філадельфії не вірить, що РФ дійсно хоче заморозити конфлікт, бо, на його думку, "зараз РФ володіє ініціативою і низкою переваг на полі бою".
"Я скептично ставлюся до того, що Росія домагатиметься припинення вогню цього року, поки вона вірить, що зможе домогтися подальших успіхів на полі бою", - додав Лі.
Нагадаємо, в американському ISW оцінили готовність РФ до справжніх переговорів з Україною.
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