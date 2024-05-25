"Мирная инициатива" Путина: в BILD выяснили, что за этим стоит

Путин ищет способ "отдохнуть, чтобы потом атаковать с новой силой", считают западные эксперты.

За так называемой "мирной инициативой" Владимира Путина стоит цель сорвать мирные переговоры в Швейцарии на Саммите мира.

Об этом пишет российская служба немецкого издания BILD.

"Это похоже на преднамеренную информационную кампанию. Владимир Путин хочет сорвать мирные переговоры в Швейцарии и предоставить тезисы для своих сторонников в Европе накануне выборов в Европарламент. Возможно, Путин сейчас находится на грани своих военных возможностей и ищет способы отдохнуть, чтобы потом атаковать с новой силой" ", – сказал для BILD военный эксперт Нико Ланге.

А политолог Томас Йегер из Кельнского университета считает, что таким образом Путин пытается повлиять на настроения среди американских политиков, которые сейчас активно обсуждают, может ли Украина наносить удары по территории РФ западным оружием.

Между тем военный эксперт Роберт Ли из Исследовательского института внешней политики в Филадельфии не верит, что РФ действительно хочет заморозить конфликт, потому что, по его мнению, "сейчас РФ владеет инициативой и рядом преимуществ на поле боя".

"Я скептически отношусь к тому, что Россия будет добиваться прекращения огня в этом году, пока она верит, что сможет добиться дальнейших успехов на поле боя", – добавил Ли.

Напомним, в американском ISW оценили готовность РФ к настоящим переговорам с Украиной.

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