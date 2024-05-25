В Естонії зробили заяву про розміщення військ в Україні

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що наразі сама Україна "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України.

Про це він сказав в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії Yle, повідомляє "ЄП".

"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", - наголосив Каріс.

За його словами, відправлення солдатів армії Естонії - це не його рішення, і не рішення уряду. Зробити це може лише парламент країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про війська НАТО в Україні. Він сказав, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував".

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