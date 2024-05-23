У Румунії зробили заяву про розміщення військ в Україні

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна не відправлятиме своїх військових до України.

Про це румунський лідер сказав на пресконференції в місті Жернешть, повідомляє Agerpres.

"Румунія не буде відправляти до України бійців. Це проста дискусія. Я думаю, що на цьому все закінчиться", - заявив глава держави,

Раніше він також заявляв, що країна зможе надати Україні систему ППО Patriot. Втім, за словами Клауса Йоханніса, це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни. Питання має бути вирішене Вищою радою національної оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про війська НАТО в Україні. Він сказав, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував".

Читайте також: