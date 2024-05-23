В Румынии сделали заявление о размещении войск в Украине

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не будет отправлять своих военных в Украину.

Об этом румынский лидер сказал на пресс-конференции в городе Жернешть, сообщает Agerpres.

"Румыния не будет отправлять в Украину бойцов. Это простая дискуссия. Я думаю, что на этом все закончится", — заявил глава государства.

Ранее он также заявлял, что страна сможет предоставить Украине систему ПВО Patriot. Впрочем, по словам Клауса Йоханниса, это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны самой страны. Вопрос должен быть решен Высшим советом национальной обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о войсках НАТО в Украине. Он сказал, что как страна в состоянии войны, "мы положительно воспримем любую помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

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