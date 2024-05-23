Как приготовить куриные крылышки на сковороде

Сочные, острые, слегка сладковатые - такими получаются куриные крылышки жареные на сковороде. А секрет этого вкусного блюда состоит в маринаде. Вам понадобится просто взять крылья, немного специй, добавить мед, сок апельсина и обжарить их на сковороде.
Ингредиенты
- крылышки куриные
- 1 кг
- перец острый чили
- 0,5 шт.
- имбирь
- 1 ч. л.
- чеснок
- 4 зубчика
- мед
- 1 ст. л.
- апельсины
- 2 шт.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Крылышки промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части по суставу. Маленькую часть оконечности не используйте. Посолите и поперчите.
- Перец острый помойте, удалите семена, прожилки и мелко нарежьте.
- Чеснок очистите и также мелко нарежьте.
- Апельсины очистите и выдавите сок.
- На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарьте крылья до золотистого цвета. Выложите на блюдо.
- В эту сковороду положите чеснок, имбирь, острый перец и обжарьте в течение 30 секунд, возвратите в сковороду крылья, добавьте мед и апельсиновый сок. Протушите крылышки при закрытой крышке на медленном огне 15 минут. Затем крышку откройте и готовьте до тех пор, пока не испарится вся влага.
Советы:
- Имбирь можно использовать свежий.
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