Как приготовить куриные крылышки на сковороде

Сочные, острые, слегка сладковатые - такими получаются куриные крылышки жареные на сковороде. А секрет этого вкусного блюда состоит в маринаде. Вам понадобится просто взять крылья, немного специй, добавить мед, сок апельсина и обжарить их на сковороде.