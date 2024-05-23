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Как приготовить куриные крылышки на сковороде

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
265 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить куриные крылышки на сковороде

Куриные крылышки на сковороде / Фото: Credits

Сочные, острые, слегка сладковатые - такими получаются куриные крылышки жареные на сковороде. А секрет этого вкусного блюда состоит в маринаде. Вам понадобится просто взять крылья, немного специй, добавить мед, сок апельсина и обжарить их на сковороде.

Ингредиенты

крылышки куриные
1 кг
перец острый чили
0,5 шт.
имбирь
1 ч. л.
чеснок
4 зубчика
мед
1 ст. л.
апельсины
2 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Крылышки промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части по суставу. Маленькую часть оконечности не используйте. Посолите и поперчите.
  2. Перец острый помойте, удалите семена, прожилки и мелко нарежьте.
  3. Чеснок очистите и также мелко нарежьте.
  4. Апельсины очистите и выдавите сок.
  5. На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарьте крылья до золотистого цвета. Выложите на блюдо.
  6. В эту сковороду положите чеснок, имбирь, острый перец и обжарьте в течение 30 секунд, возвратите в сковороду крылья, добавьте мед и апельсиновый сок. Протушите крылышки при закрытой крышке на медленном огне 15 минут. Затем крышку откройте и готовьте до тех пор, пока не испарится вся влага.

Советы:

  • Имбирь можно использовать свежий.

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