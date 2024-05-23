Партизаны устроили диверсию в Смоленске и ослабили ПВО (видео)

После этого в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления.

Члены партизанского движения "Атеш" устроили диверсию в российском Смоленске, чем ослабили ПВО в регионе.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Атеш".

Агент движения уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф башни связи в селе Станички возле Смоленска.

В результате повреждения оборудования прекратили работу системы связи системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, которые были размещены на этой башне.

В "Атеш" указали, что после этого в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления. В регионе заметно ослабнет система ПВО, что позволит более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа.

"Ожидаем неизвестных БПЛА в области", — заинтриговали в движении.

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Карта с местом диверсии в Смоленске / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Члены движения "Атеш" устроили диверсию в Смоленске – видео

К слову, по данным источников ТСН.ua, несколькими днями ранее СБУ вместе с Силами беспилотных систем ВСУ устроили в России "фейерверк" на военном аэродроме "Кущевск" и Славянском НПЗ.

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