Партизаны устроили диверсию в Смоленске и ослабили ПВО (видео)

После этого в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления.
Члены партизанского движения "Атеш" устроили диверсию в российском Смоленске, чем ослабили ПВО в регионе.
Об этом сообщили в телеграм-канале "Атеш".
Агент движения уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф башни связи в селе Станички возле Смоленска.
В результате повреждения оборудования прекратили работу системы связи системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, которые были размещены на этой башне.
В "Атеш" указали, что после этого в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления. В регионе заметно ослабнет система ПВО, что позволит более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа.
"Ожидаем неизвестных БПЛА в области", — заинтриговали в движении.
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К слову, по данным источников ТСН.ua, несколькими днями ранее СБУ вместе с Силами беспилотных систем ВСУ устроили в России "фейерверк" на военном аэродроме "Кущевск" и Славянском НПЗ.
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