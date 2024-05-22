Какому знаку Зодиака повезет 23 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 мая?

Один из самых спокойных и гармоничных дней лунного календаря, который – разумеется, если будет такая возможность – можно посвятить отдыху: это позволит накопить силы для будущих сверений. В любом случае начинать работу над новыми проектами не стоит – они вряд ли увенчаются успехом, а вот доводить до ума те, что начаты ранее, или заниматься монотонной и рутинной работой не только можно, но и нужно

Водолей

У Водолеев сегодня не будет повода для недовольства как судьбой и жизнью в целом, так и самими собой. Нынешний день – то редкое время, когда окружающие их люди – даже те, кто обычно настроены не слишком дружелюбно – охотно помогут, поддержат и придут на помощь, если появится такая необходимость. Так что успех в делах и, как следствие, хорошее настроение представителям знака гарантированы.

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