Отключение света 23 мая: в ДТЭК сообщили, когда не будет электроэнергии

Укрэнерго планирует выключать свет для промышленных и бытовых потребителей.

В четверг, 23 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света будут действовать в течение всего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать весь день – с 00:00 до 24:00", – говорится в сообщении.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

В компании отметили, что в Киеве выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% потребностей столицы.

Отметим, что "Укрэнерго" сегодня ввело графики почасовых отключений и для промышленных, и бытовых потребителей по всей Украине — с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сделал важное заявление об отключении света. По его словам, Министерство энергетики и "Укрэнерго" разработают проект постановления по справедливым графикам.

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