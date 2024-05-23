Есть одно "но": Румыния готова передать Украине Patriot

Румыния готова передать Украину свои системы Patriot. Впрочем, это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны самой страны.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, пишет Digi24.

Он подчеркнул, что не хочет обсуждать вопрос о возможности передать Украине системы ПВО "в публичном пространстве". По словам Клауса Иоганниса, это должно быть решено Высшим советом национальной обороны.

Румынский президент также заявил, что передача Patriot — это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем, "не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны" .

"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", — добавил он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин анонсировал системы ПВО и снаряды для ВСУ. Государство предоставляет амуницию HIMARS, укрепляет системы ПВО и тяжелую бронетехнику. После того, как президент США Джо Байден подписал в прошлом году помощь на сумму 51 млрд долл., предоставляются пакеты помощи.

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