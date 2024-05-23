Оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов — DeepState

Ситуация в Донецком направлении остается очень напряженной.

Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле Часового Яра, Клищиевки и Красногоровки Донецкой области.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские захватчики в последнее время активизировались в направлении Часового Яра.

Однако после успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны Россия запланировала отвести подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее города.

По его словам, армия РФ несет значительные потери. Во время активных штурмовых действий – до сотни солдат. Оккупанты на этом участке фронта штурмуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

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