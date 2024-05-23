Франция успешно испытала модернизированную ядерную ракету ASMPA-R

Испытания были проведены в рамках операции Дюрандаль.

Франция успешно провела первое испытание модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку.

Ракета была выпущена над территорией Франции из истребителя Rafale, сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

"Программа обновления ASMPA, возглавляемая DGA, позволила усилить внутренние характеристики ракеты, сохраняя доверие к бортовому ядерному компоненту перед лицом новых угроз появлению будущей ядерной ракеты "воздух-земля" 4-го поколения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении уточняется, что ракета ASN4G должна быть создана к 2035 году.

"Таким образом, ASMPA-R отвечает стремлению президента Франции сохранить оперативную надежность французских вооруженных сил в долгосрочной перспективе", — подчеркнули в Минобороны Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что будет, если РФ перейдет красную линию с ядерным оружием.

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