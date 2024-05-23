Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету ASMPA-R

Випробування були проведені в рамках операції "Дюрандаль".

Франція успішно провела перше випробування модернізованої ракети ASMPA-R, яка здатна нести ядерну боєголовку.

Ракета була випущена над територією Франції з винищувача Rafale, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

“Програма оновлення ASMPA, очолювана DGA, дозволила посилити внутрішні характеристики ракети, зберігаючи довіру до бортового ядерного компонента перед обличчям нових загроз до появи майбутньої ядерної ракети “повітря-земля” 4-го покоління”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у повідомленні уточнюється, що ракета ASN4G має бути створена до 2035 року.

“Таким чином, ASMPA-R відповідає прагненню президента Франції зберегти оперативну надійність французьких збройних сил у довгостроковій перспективі”, - наголосили в Міноборони Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський пояснив, чому Путін не використає ядерну зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що буде, якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю.

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