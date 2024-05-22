23 травня — яке церковне свято, чому цього дня краще не мити волосся

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського. Віе був видатним духовним діячем і аскетом, що жив у XI столітті. Він народився в місті Антіохія (сучасна Туреччина) 962 року. За життя святого існують численні легенди і свідчення про його дивовижні аскетичні вчинки та молитовні подвиги.

Михайло відомий своєю безкомпромісною боротьбою проти іконоборців, які заперечували шанування ікон у церквах. Він активно пропагував православну віру та відстоював церковну доктрину.

Його життєпис, написаний одним із сучасників, описує його величезні зусилля в підкоренні тіла і душі. Він провів безліч годин в молитві, пості й медитації. Відомо, що він відмовився від світського життя, вирушивши у пустелю, де вів строгий аскетичний спосіб життя.

Михайло також славився своїм милосердям та покорою перед Божою волею. Його духовні настанови і вчення залишили значний вплив на православну церкву та її прихильників.

1034 року, за легендою, Михайло помер у пустелі, залишивши по собі славну репутацію святості. Його пам'ять вшановується в православній церкві щорічно у день його свята.

Прикмети 23 травня

Народні прикмети 23 травня / Фото: Unsplash

Жуки літають швидко — до сонячного дня.

Під час сходу сонця задуха — вдень чекайте на дощ.

Багато мурах повзає — до засухи.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, якщо не хочете мати проблем на роботі, краще не мити цього дня волосся. Також забороняється робити ремонт, це може накликати біду. Категорично не можна проявляти негативні емоції, тому що вони залишаться з вами надовго.

Що можна робити завтра

За традицією цього дня починали сіяти огірки у відкритий ґрунт. Щоб культура краще зростала, грядку посипали потовченими яєчними шкаралупами. Рекомендовано йти в гості до далеких родичів.

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