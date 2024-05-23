Австрлогічний прогноз на 23 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно приховувати негатив своєї натури, він є у всіх, але не варто виставляти його напоказ. Не варто вирішувати фінансові питання – їхній результат буде протилежним до того, на які розраховує сама людина.

Символ дня: Метелик.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, охра.

Щасливі камені дня: чароїт, турмалін, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай не небезпечні і легко піддаються лікуванню, але порадитися з лікарем все ж таки не завадить.

Харчування дня: харчування має бути помірним, м'ясо краще замінити на нежирну рибу.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день несприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна очищати навколишній простір силою води чи вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими.

Табу дня: небажано спілкуватися з неприємними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Отримане зміцнює тіло, душу живить віддане» (Антуан де Сент-Екзюпері).

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