У Білому домі не знають, чи буде Байден присутній на саміті миру у Швейцарії

Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення.

Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити особисту участь президента Джо Байдена у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив речник Білого дому Джейк Салліван.

На питання журналістів про те, чи збирається голова Білого дому відвідати саміт, Салліван відповів, що на сьогодні він не може нічого анонсувати щодо участі Байдена.

"Скажу лише, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке включає суверенітет і територіальну цілісність України та принципи, закладені в Статуті ООН. Але сьогодні я не можу робити жодних оголошень про поїздку Президента", — сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ хоче зірвати Саміт миру у Швейцарії.

Крім того, ми раніше інформували, що Папа Римський на Саміті миру може зустрітися з давнім суперником.

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