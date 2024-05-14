Швейцарія зробила гучну заяву про РФ

Швейцарія не стала запрошувати Росію до участі у Саміті миру 15-16 червня, але залишається переконаною в тому, що РФ необхідно залучити до мирного процесу.

Про це йдеться у відповіді Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії на запит ZN.UA.

“Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди демонструвала відкритість до того, щоб запросити Росію на цей саміт. Однак Росія неодноразово заявляла, в тому числі публічно, що вона не зацікавлена в участі в цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії має на меті ініціювати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу”, — йдеться у відповіді швейцарського МЗС.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц не розраховує, що на мирній конференції з питань України, яка пройде у Швейцарії в червні, буде досягнуто прориву в припиненні російського вторгнення.

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