Шольц зробив несподівану заяву про саміт миру в Швейцарії: чи чекати на кінець війни

За словами Олафа Шольца, на зустрічі в Бюргенштоку у кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц не розраховує, що на мирній конференції з питань України, яка пройде у Швейцарії у червні, буде досягнуто прориву в припиненні російського вторгнення.

Про це пише Deutsche Welle Україна.

"Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. Ми не ведемо переговори про кінець війни", – заявив він в інтерв'ю німецькому тижневику Stern, опублікованому у вівторок, 14 травня.

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За його словами, на зустрічі в Бюргенштоку "у кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією".

"У Швейцарії йтиметься про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, про питання обміну полоненими та про необхідне табу щодо використання ядерної зброї", – цитує слова канцлера AFP.

Нагадаємо, Олаф Шольц під час зустрічі з головами урядів країн Північної Європи запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, надавати військову допомогу.

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