Війна Росії в Україні: Шольц дав обіцянку

Канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, надавати військову допомогу.

Про це він сказав від час зустрічі з головами урядів країн Північної Європи, повідомляє Tagesschau.

З його слів, від початку повномасштабного вторгнення Берлін надав або пообіцяв надати Києву і військової допомоги на 28 млрд євро. Шольц зазначив, що 2024-го буде надано військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

"Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну - стільки, скільки буде потрібно", - заявив німецький канцлер

Як повідомлялося, у Німеччині зробили важливу заяву про передавання Україні системи ППО. Так, ЗСУ нададуть ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T уже у травні.

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