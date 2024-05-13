У Німеччині зробили важливу заяву про передавання Україні системи ППО

Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T уже у травні.

Про це повідомив посол ФРН Мартін Єгер в ефірі телемарафону.

“Уже деякі системи [IRIS-T] тут є, і зараз у травні прибуде ще одна система. Окрім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного і ще 2026-го будемо постачати нові такі системи”, — заявив він.

Єгер акцентував, що Німеччина послідовно працює над розширенням української системи ППО.

Також посол нагадав, що Україна має отримати від Німеччини третю систему Patriot, і вже отримала зенітні системи Gepard і Skynex.

“Ми вважаємо, що це важливо, але ми розуміємо, що треба ще більше систем ППО — і тому Німеччина започаткувала велику дипломатичну ініціативу, де ми звертаємося до інших країн, щоб вони додатково надавали системи ППО”, — пояснив він.

Ця додаткова система IRIS-T анонсувалася 18 квітня — виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух обіцяв постачання впродовж “кількох тижнів”.

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про IRIS-T.

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