Марія Яремчук народила первістка – ЗМІ

Українська співачка Марія Яремчук вперше стала мамою.

Принаймні, саме так стверджують ЗМІ. Як йдеться в ЖВЛ, спочатку в Мережі поширилося відео, на якою зображена жінка, зовні неабияк схожа на Марію Яремчук. Ролик нібито був розташований на закритій сторінці виконавиці в Instagram, доступ до якої мають лише її близькі та рідні. На відео жінка йшла та демонструвала свій помітно округлий животик.

Кадр із випуску ЖВЛ / Фото: скриншот з відео

Згодом у сюжеті ЖВЛ повідомили, що за даними ЗМІ співачка нібито вже народила. Виконавиця стала мамою ще 8 травня. Подейкують, що у співачки народився хлопчик.

Зазначимо, про життя Марії Яремчук мало що відомо, вона не з'являється у соціальних мережах та не ділиться жодними подробицями. Також не відомо, чи дійсно артистка народила та хто ж міг стати батьком первістка.

Окрім того, Марія Яремчук взагалі не з'являється на сцені і зникла з шоубізнесу, пояснивши це тим, що боїться публічних виступів. Щоправда, минулого року артистка з'явилась на "Євробаченні", коли конкурс проводився у Великій Британії від імені України.

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Нагадаємо, на народження третьої дитини нині чекає співачка Джамала. Раніше артистка розсекретила, коли хлопчик з'явиться на світ та чи обрала вже ім'я для сина.

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