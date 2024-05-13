Мария Яремчук родила первенца – СМИ

Украинская певица Мария Яремчук впервые стала матерью.

По крайней мере, именно так утверждают СМИ. Как говорится в ЖВЛ, сначала в Сети распространилось видео, на котором изображена женщина, внешне очень похожая на Марию Яремчук. Ролик якобы находился на закрытой странице исполнительницы в Instagram, доступ к которой имеют только ее близкие и родные. На видео женщина шла и демонстрировала свой заметно округлый животик.

Кадр с выпуска ЖВЛ / Фото: скриншот с видео

Позже в сюжете ЖВЛ сообщили, что по данным СМИ певица якобы уже родила. Исполнительница стала мамой еще 8 мая. Поговаривают, что у певицы родился мальчик.

Отметим, о жизни Марии Яремчук мало известно, она не появляется в социальных сетях и не делится никакими подробностями. Также неизвестно, действительно ли артистка родила и кто же мог стать отцом первенца.

Кроме того, Мария Яремчук вообще не появляется на сцене и исчезла из шоу-бизнеса, объяснив это тем, что боится публичных выступлений. Правда, в прошлом году артистка появилась на "Евровидении", когда конкурс проводился в Великобритании от имени Украины.

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Напомним, рождения третьего ребенка сейчас ждет певица Джамала. Ранее артистка рассекретила, когда мальчик появится на свет и выбрала ли имя для сына.

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