Надає об'єму тонкому та рідкому волоссю: стрижка "підкова" стає трендом

Стрижка "підкова" є справжньою знахідкою для дівчат та жінок з тонким і рідким волоссям.

Стрижка "підкова" - як виглядає модна зачіска, як її створити

Насправді це давно відома стрижка, яку раніше частіше називали стрижкою «U-подібної» форми. Сьогодні у соцмережах молодь часто репостить цю стрижку, називаючи її "підковою".

Ця зачіска стрижеться таким чином, щоб форма волосся нагадувала латинську літеру U -- з боків локони коротші, а ззаду – довші. Довжина може бути різною.

Позаду стрижка виглядає як дуга, спереду — як драбинка, яка утворюється каскадом з пасм, що гарно обрамляють обличчя. Завдяки шарам підкова дозволяє додати об'єм там, де його найчастіше не вистачає – в області потилиці. Драбинка біля обличчя допомагає пасмам піднятися, надаючи волоссю гарної текстури.

Значною перевагою U-подібної стрижки є те, що її шари можна регулювати залежно від того, який результат ви хочете отримати. Якщо ваше волосся в'ється, то декількох шарів буде достатньо. А якщо локони густі, можна додати більше шарів, зробивши їх високими, щоб різниця між короткими та довгими ділянками була помітнішою.

Стрижка підкова

U-подібна стрижка

Переваги стрижки підкови

U-подібна стрижка ідеально підходить для створення об'єму, адже її структура шарами робить волосся на вигляд густішим. На відміну від стрижок з прямим зрізом, які роблять укладання плоским, стрижка-підкова додає легкості, грайливості локонам.

Крім того, U-подібна стрижка підходить для всіх типів волосся, як для ідеально прямого, так і для кучерявого волосся.

Стрижка підкова для кучерявого волосся

Стрижка підкова для довгого прямого волоссі

Перевагою «підкови» є і простота у догляді. З такою стрижкою не потрібно часто відвідувати перукаря, адже шари красиво відростають і виглядають акуратно навіть за кілька місяців після відвідування салону.

Крім того, внаслідок рівномірного об'єму та зручної форми «підкову» дуже легко укласти в домашніх умовах за допомогою щипців або плойки. Цей тренд можуть приміряти володарки практично будь-якої довжини волосся, крім, хіба що, піксі, короткого каре чи боба.

Щоб гарно укласти цю стрижку потрібно просто вимити волосся, нанести на нього засіб для укладання і висушити феном, закручуючи кінчики.

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