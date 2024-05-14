Война России в Украине: Шольц дал обещание

2024 г. Германия обещает вновь оказать военную помощь.
Канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину. В частности, оказывать военную помощь.
Об этом он сказал во время встречи с главами правительств стран Северной Европы, сообщает Tagesschau.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения Берлин предоставил или пообещал предоставить Киеву и военную помощь на 28 млрд евро. Шольц отметил, что в 2024-м будет оказана военная помощь на сумму более 7 млрд евро.
"Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину – столько, сколько потребуется", — заявил немецкий канцлер.
Как сообщалось, в Германии сделали важное заявление о передаче Украине системы ПВО. Да, ВСУ предоставят еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в мае.