Швейцария сделала громкое заявление о РФ

Швейцария не стала приглашать Россию к участию в Саммите мира 15-16 июня, но остается убежденной в том, что РФ необходимо вовлечь в мирный процесс.

Об этом говорится в ответе Федерального департамента иностранных дел Швейцарии на запрос ZN.UA.

Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда демонстрировала открытость для того, чтобы пригласить Россию на этот саммит. Однако Россия не раз заявляла, в том числе публично, что она не заинтересована в участии в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии преследует цель инициировать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс”, — говорится в ответе швейцарского МИД.

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не рассчитывает, что на мирной конференции по вопросам Украины, которая пройдет в Швейцарии в июне, будет достигнут прорыв в прекращении российского вторжения.

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