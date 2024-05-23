У США немає інформації щодо постачання китайської зброї до Росії

У США не підтвердили слова британського міністра про постачання зброї до РФ.

У Сполучених Штатів наразі немає інформації про те, що Китай почав пряме постачання зброї Росії для ведення війни проти України.

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Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"У 2022 році я стояв за цією трибуною і попереджав про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі", - заявив він.

Салліван зазначив, що наразі він "з нетерпінням чекає" розмови з британцями, щоб переконатися, що вони мають "спільну операційну картину".

Також він заявив, що хоче дізнатись, що саме мав на увазі британській міністр, коли говорив про постачання зброї з Китаю до РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт назвав єдиний "здобуток" Путіна від поїздки до Китаю.

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