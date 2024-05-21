Посол назвав дві червоні лінії Китаю щодо війни в Україні

Для Китаю у війні РФ проти України є дві червоні лінії. Одна з них - застосування ядерної зброї.

Про це розповів посол України в Китаї Павло Рябікін в матеріалі РБК-Україна.

"Якщо вже спробувати визначити "червону лінію", то, думаю, це дійсно застосування ядерної зброї", - каже він.

Зокрема, експерт пригадав, що російський словесний "ядерний шантаж" 2022 року вщух саме після того, як Китай заявив не тільки про неприпустимість використання ядерної зброї, але й загроз її використання.

Посол вважає, що застосування ядерної зброї може змусити Китай втрутитись, оскільки це не лягає в миротворчу риторику Пекіну.

Ще одна червона лінія

Ще однією червоною лінією є вихід війни за межі України, що може спровокувати дестабілізацію регіону та зачепити інші країни.

"Чим більша кількість країн братиме участь у війні, тим буде вищим ризик застосування ядерної зброї", - прогнозує Рябікін.

Він продовжує, що наразі Росія боїться Китаю та залежить від нього.

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"Якщо ж Пекін відвернеться від Кремля та почне підтримувати Київ - Москві буде нелегко. Тоді ж ворогу доведеться шукати нових торгових партнерів", - мовиться в повідомленні.

У такому разі, окупантам, ймовірно, доведеться стати в глуху оборони та забути про будь-які наступи, або ж наполягати на термінових переговорах.

"За два роки Росія скоїла тисячі злочинів - Бучанська трагедія, ядерний шантаж, підрив дамби Каховської ГЕС, обстріл громадянської інфраструктури, вбивство мирних жителів, жінок і дітей - ніщо з цього не похитнуло взаємодію Пекіна з Москвою. Саме тому я б не тішив себе марними ілюзіями, а виходив би із реалій", - додав посол.

Нагадаємо, Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати його "звичайні" відносини з Росією.

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