Китай передає летальну зброю Росії: США та Британія мають докази

Зовсім нещодавно Путін побував з візитом у Китаї, куди привіз із собою всіх ключових чиновників російського уряду.

Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України.

Під час оборонної конференції у Лондоні Шаппс повідомив, що інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США.

“У нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні, — сказав Шаппс. — Американська й британська розвідка оприлюднять дані про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога”.

Нагадаємо, у середині травня кремлівський диктатор Володимир Путін побував з візитом у Китаї і привіз із собою всіх ключових чиновників російського уряду, який почав працювати після його інавгурації на черговий термін. Детальніше про візит — за посиланням.

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