Вибухи прогриміли у Харкові: влада повідомила про удар

Внаслідок атаки в місті загорілась АЗС та було пошкоджено кафе.

У Харкові пролунали вибухи 22 травня. Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару по місту.

Про це повідомили місцеві влада і телеграм-канали.

"Місто Харків та район: перебувайте в укриттях", – закликав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також читайте Окупанти вгатили по дитсадку на Харківщині

"Харків’яни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів", – написав у Мережі мер Ігор Терехов.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики для східних областей України.

Згодом Синєгубов повідомив, що о 13:45 окупанти завдали удару по Харкову. За попередніми даними, ворог вдарив керованим боєприпасом.

"Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, водночас вибух пролунав і в Дніпрі. Там у небо здіймається дим.

Читайте провідні новини дня: