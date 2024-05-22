Взрывы прогремели в Харькове: власти сообщили об ударе

В результате атаки в городе загорелась АЗС и было повреждено кафе.

В Харькове раздались взрывы 22 мая. Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли удар по городу.

Об этом сообщили местные власти и телеграм-каналы.

"Город Харьков и район: находитесь в укрытиях", — призвал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также читайте Оккупанты ударили по детсаду на Харьковщине

"Харьковчане, осторожно! В городе раздалось несколько взрывов", — написал в Сети мэр Игорь Терехов.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики для восточных областей Украины.

Позже Синегубов сообщил, что в 13:45 оккупанты нанесли удар по Харькову. По предварительным данным, враг ударил управляемым боеприпасом.

"Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется", – написал глава ОВА.

Напомним, в то же время взрыв прогремел и в Днепре. Там в небо вздымается дым.

Читайте главные новости дня: