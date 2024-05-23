У США нет информации о поставках китайского оружия в Россию

В США не подтвердили слова британского министра о поставках оружия в РФ.

В Соединенных Штатах пока нет информации о том, что Китай начал прямые поставки оружия России для ведения войны против Украины.

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Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"В 2022 году я стоял за этой трибуной и предупреждал о беспокойстве, что Китай может оказать России прямую летальную помощь. Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор", — заявил он.

Салливан отметил, что сейчас он "с нетерпением ждет" разговора с британцами, чтобы убедиться, что у них "общая операционная картина".

Также он заявил, что хочет узнать, что именно имел в виду британский министр, когда говорил о поставках оружия из Китая в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Китай начал предоставлять России летальное оружие для применения в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт назвал единственное "произведение" Путина от поездки в Китай.

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